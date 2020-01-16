Росгвардия Башкирии об итогах 2019 года: С поставленными задачами подразделения справились

Фото: пресс-служба Росгвардии РБ









Фото: пресс-служба Росгвардии РБ

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвардии в 2019 году обследовали 167 боеприпасов и подозрительных предметов на наличие взрывных веществ, во время совместных спецопераций с другими правоохранительными ведомствами задержали 177 подозреваемых в совершении опасных и особо опасных преступлений, из незаконного оборота изъяли 72 единицы огнестрельного оружия, более 5,5 тысячи единиц боеприпасов, свыше шести миллионов денежных средств. Начальник Управления Росгвардии по РБ полковник Александр Бурдо 16 января подвел итоги служебно-боевой деятельности за 2019 год. По его словам, в прошедшем году все подразделения Управления поставленные служебно-боевые задачи выполнили успешно.

«2019 год был сложным и ответственным во многих отношениях. Наряду с решением текущих задач значительные ресурсы были задействованы для обеспечения безопасности проведения крупных общественно-политических и спортивных мероприятий мирового и всероссийского масштаба: 53 Международных детских летних игр и X Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, I этапа кубка Мира по сноуборду, а также всероссийского единого дня голосования. В этой связи хочу поблагодарить наших сотрудников и военнослужащих за проявленный профессионализм и ответственный подход к работе. Залогом успешной служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности стало плодотворное межведомственное взаимодействие, в котором особое место занимает совместная работа с коллегами из органов внутренних дел и других правоохранительных ведомств. Можно признать, что с поставленными задачами подразделения справились», — сказал полковник.

В прошлом году удалось изъять более 1 600 единиц гражданского оружия, в числе которых 1102 единицы жители региона сдали добровольно.

«Благодарим за это сознательных граждан. Выделенные Правительством Республики Башкортостан денежные средства на 2019 год по государственной программе освоены в полном объёме — сумма компенсаций за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия и боеприпасов составила 3 млн 642 тысячи 491 рубль», — отметил Александр Бурдо.

На страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности стоит вневедомственная охрана (УВО). Подразделения УВО охраняют более 13 тысяч объектов и 17,5 тысячи мест проживания и хранения имущества граждан. Ежесуточно улицы городов и районов Башкортостана патрулирует 151 группа задержания. С начала прошлого года росгвардейцы отработали более 42 тысяч сигналов «Тревога», поступивших на пульты централизованного наблюдения, предотвратили более трех тысяч правонарушений в отношении охраняемых объектов.

Во время подведения итогов состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников Управления Росгвардии по РБ, а также журналистов, освещающих работу подразделения.

«Журналисты — непосредственные очевидцы и участники всех важнейших событий, — сказал полковник Александр Бурдо. — Благодаря нашей совместной работе до граждан доводится важная информация: об изменениях в сфере оборота оружия, мерах и способах личной и имущественной безопасности, профилактике правонарушений и преступлений. Формируется и закрепляется уверенность, что люди под надежной защитой, сотрудники и военнослужащие Росгвардии всегда придут на помощь тем, кто в ней нуждается — будь то задержания особо опасных преступников, мелких правонарушителей или сдача донорской крови, спасение потерявшихся детей и предотвращение пожаров».