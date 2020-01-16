Фото: Андрей Старостин Представители Башкирии вошли в группу по подготовке поправок в Конституцию России Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Представители Башкортостана — сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и член Совета по правам человека РБ Ирина Киркора вошли в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Распоряжение о создании такой группы подписал 15 января президент России Владимир Путин.

В составе группы члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители ведущих вузов страны, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Аппарата уполномоченного по правам человека, профсоюза работников АПК России, благотворительных фондов, общественных движений и организаций, политологи, а также известные врачи, спортсмены, актеры и музыканты — в общей сложности около 80 человек.