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16 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Общественная палата РБ назвала важные тезисы социального блока Послания президента РФ

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Общественная палата РБ назвала важные тезисы социального блока Послания президента РФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина, присутствовавшая на оглашении Послания Президента Российской Федерации в Москве 15 января, обозначила наиболее важные тезисы, касающиеся социальных вопросов.

«Основной посыл — сбережение и приумножение народа России! Поддержка семьи и ее ценностей — это всегда обращение к будущему!», — сказала Ольга Панчихина.

По ее словам, во-первых, Владимир Путин предложил конкретные меры по выходу России из демографической ямы и повышению рождаемости.

«Сложился некий стереотип, что чем больше в семье детей, тем больше финансовых проблем. Введение материнского капитала за первенца и увеличение материнского капитала за второго ребенка, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, а также введение бесплатного горячего питания для учеников начальной школы — мы надеемся, что этот гарантированный минимум материального благосостояния сориентирует российские семьи на рождение детишек», — сказала председатель Общественной палаты региона.

Второй момент, на который обратила внимание Ольга Панчихина, коснулся сферы образования — это повышение заработной платы классных руководителей на 5 тысяч рублей за счет федеральных средств, постоянная работа по повышению квалификации педагогов и здесь необходимо проводить большую работу, возможность доступа и педагогов, и школьников к передовым образовательным программам через подключение всех школ к высокоскоростному интернету. увеличение бюджетных мест в региональных вузах.

«Здравоохранение — ключевое направление, доступность получения качественной медицинской помощи в любом уголке нашей большой страны и всеми жителями. Опять же, вопрос подготовки кадров, обеспечение лекарствами, это всё прозвучало в выступлении Владимира Владимировича», — продолжила председатель палаты.

Она отметила, что Владимир Путин подчеркнул важность общественного мнения, диалога с обществом при принятии решений, роль общественных организаций.

«В очередной раз он призвал органы власти слышать и слушать людей, взаимодействовать. В своем Послании президент отметил, что «значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития. Послание также повышает роль общественных организаций, защищающих интересы граждан».

Ольга Панчихина подчеркнула, что все тезисы Послания перекликались с реализацией национальных проектов, поэтому по-прежнему велика роль общественных организаций в контроле над реализацией национальных проектов, в частности, Общероссийскому народному фронту было дано конкретное поручение проследить, взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта сети фельдшерско-акушерских пунктов по всей стране.

«Много было поручений главам регионов, однако было отмечено, что при их выполнении должны быть единые стандарты для всех, несмотря на различия и особенности регионов нашей большой, многонациональной страны», — добавила председатель Общественной палаты Башкортостана.

Теги: послание президента РФ
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