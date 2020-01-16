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16 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Названа самая фотографируемая улица Уфы

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Улица Рабкоров признана самой фотографируемой улицей Уфы в новогодние праздники. Именно ее уфимцы активно фотографировали и делали селфи.

За улицей Рабкоров идут проспект Октября и улица Менделеева. Улицы в историческом центре башкирской столицы — Коммунистическая и Ленина — только на четвертом и пятом месте соответственно. Такой вывод сделали специалисты сервиса «Облако Mail.ru», проанализировавшие с помощью технологии компьютерного зрения локации в крупных городах России в новогодние праздники.

Между тем, в Москве местные жители и туристы ожидаемо фотографировали в эти дни Красную площадь, район проспекта Мира, Манежную площадь и улицу Варварку, сообщает «Российская газета».

В Петербурге лидерами по селфи стал Невский проспект и Дворцовая набережная.

В топ-три локаций Волгограда попали Университетский проспект, проспект Ленина и улица Политрука Тимофеева.

Лидерами воронежского рейтинга по селфи в новогодние праздники признаны улицы Адмирала Чурсина и Чапаева, а также площадь Ленина.

Жители Екатеринбурга чаще всего фотографировались на проспекте Ленина.

В Казани предпочитали делать селфи на улице Юлиуса Фучика, улице Баумана и проезде Шейнкмана — улице, прилегающей к Казанскому Кремлю.

Жители Красноярска предпочли фотографироваться в новогодние праздники на улице 9 мая, Нижнего Новгорода — на Большой Покровской улице, Новосибирска — на Красном проспекте, Перми — на улице Хабаровская, Челябинска — на улице Кирова.

Теги: селфи, улица Рабкоров
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