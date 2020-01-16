Фото: Гульфия Акулова Башкирия в федеральных СМИ: О хлопке газа в Уфе, башкирском балете во Франции и селфи Фото: Гульфия Акулова

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Париже начинаются «Русские сезоны». В рамках фестиваля во Франции выступят артисты балета Башкирии.

«Удивите меня!» Как передали в ТАСС, сегодня в Париже в театре «Одеон» открывается фестиваль «Русские сезоны». На этой сцене московский Государственный театр наций представит парижской публике свой спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова. Начало спектакля предварит торжественная церемония с участием руководителей министерств культуры Франции и России Франка Риестера и Владимира Мединского, говорится в сообщении. Отмечается, что гостей из России ожидают на востоке и западе, севере и юге страны. Так, в соборах Парижа и Версаля выступит Патриарший хор храма Христа Спасителя, в Бордо — Красноярский ансамбль танца Сибири, в Марселе — Астраханский театр оперы и балета, в Дижоне — артисты балета Башкирии, в Ницце — Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана. Ряд событий фестиваля будет связан с 75-летием Великой Победы, добавили в ТАСС, пояснив, что международный культурный проект современной России своим названием обязан Русским сезонам прошлого века. Задачу творчества их основатель Сергей Дягилев (1872-1929) в диалоге с французским писателем Жаном Кокто сформулировал так: «Удивите меня!».

Путин потребовал не допускать перебоев в поставках жизненно важных лекарств. Об этом Президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию, пишет «Коммерсантъ». «Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорваны, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров… Обращаю внимание: такие ситуации не должны больше никогда повторяться», — сказал Путин. В мае 2019 года пациенты с ВИЧ в нескольких регионах страны стали жаловаться на отсутствие препарата дарунавир, а в конце года на нехватку обезболивающих Владимиру Путину пожаловались врачи из Уфы, напомнили в издании.

Где в Уфе чаще делают селфи. В каждом российском городе есть локации, которые туристы и местные жители больше фотографируют и где чаще всего делают селфи. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Облако Mail.ru», проанализировав с помощью технологии компьютерного зрения локации в крупных российских городах в новогодние праздники, пишет «Российская газета». Выяснилось, что в Москве ожидаемо фотографировали Красную площадь, район проспекта Мира, Манежную площадь и улицу Варварку. В Петербурге больше всего снимков делалось на Невском проспекте, а также Дворцовой набережной. В Казани в лидерах по фотографированию расположилась улица Юлиуса Фучика, это протяженная улица современной застройки. А вот улица Баумана — пешеходная улица, где отдыхают жители города и туристы, оказалась только на втором месте, отмечают в издании. На третьем месте — проезд Шейнкмана, улица, которая прилегает к знаменитому казанскому кремлю. «Похожая ситуация и в Уфе, — продолжают в «РГ». — Здесь самой фотографируемой признана улица Рабкоров, она находится в спальном микрорайоне «Зеленая роща». Далее идут проспект Октября и улица Менделеева. А улицы в историческом центре — Коммунистическая и Ленина — лишь на четвертом и пятом месте соответственно», рассказали в газете.

О подорожании новостроек в стране и стабильности в Башкирии. А тем временем аналитики «Авито.Недвижимость» выяснили, что в России в минувшем году квадратный метр в новостройке подорожал в среднем на 30%. С результатами исследования ознакомились «Известия» и сообщили, что «по итогам IV квартала 2019 года цена квадратного метра на первичном рынке жилья в целом по России составила 67,5 тыс. рублей. За год она выросла на 30%», отмечается в исследовании. При этом самый большой скачок цен наблюдался в Московской (на 16,4%), Иркутской (на 16,1%) и Ленинградской областях (на 15,8%). А самыми стабильными в этом плане остались Камчатка и Башкортостан, где рост стоимости квадратного метра не превысил 1,5%, пишут «Известия».

О хлопке газа в Уфе. Газета «АиФ-Москва» в связи со вчерашним ЧП в столице Башкирии информировала, что «двух пострадавших в результате хлопка газа в жилом доме в Уфе — женщину и ребенка — медики отпустили домой. Еще один пострадавший получил 30% ожогов тела. Он находится в реанимации, его состояние медики оценивают как тяжелое», рассказали в газете и напомнили, что утром 15 января в столице Башкирии «из-за хлопка газа обрушился потолок двухэтажного жилого дома. 28 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания. В результате происшествия пострадали три человека, включая 15-летнего ребенка».

Башкирский проект в финале конкурса лучших социально-экономических практик. «29 заявок из 19 регионов России вошли в число претендентов на победу во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития», — передали в ТАСС﻿ со ссылкой на сообщение Агентства стратегических инициатив. Отмечается, что число участников конкурса выросло вдвое: с 700 заявок в 2018-м до 1450 в 2019-м. Среди финалистов — проект по созданию социальной гостиной для женщин с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в Курской области, «Экологический атлас городского округа Тольятти», ипотечно-накопительная система Башкортостана «Жилищные строительные сбережения» и другие инициативы и практики, рассказали в ТАСС. Итоги конкурса подведут в феврале на инвестфоруме в Сочи.

Почему «Уфа-Алиса» проиграла «Кубани»? Ответ на этот вопрос опубликовало РИА Новости. По словам главного тренера клуба из Башкортостана Николая Тернового, гандболистки «Уфы-Алисы» показали слабую реализацию в матче чемпионата России с «Кубанью», говорится в сообщении и уточняется, что 15 января игра в Краснодаре завершилась победой «Кубани» со счетом 36:22. «У нас много травмированных игроков. У девочек повреждения стопы, плеча. По этой причине мы были вынуждены создавать большинство, меняя вратаря на полевого игрока. Благодаря этому у нас могли появляться моменты, которые мы должны были использовать. Мы провели неплохой матч, но нас подвела реализация. Используй девочки наши моменты, выходы один на один, счет был бы другим», – приводит издание слова Тернового.