Фото: Ксения Калинина Уфа стоит в восьмибалльных пробках из-за непогоды Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе из-за обильного снегопада и нескольких ДТП наблюдается затруднение движения. Сервис Яндекс-пробки оценивает ситуацию с пробками на столичных дорогах в восемь баллов.

Отмечается низкая скорость движения на ул. Менделеева, Степана Кувыкина, Заки Валиди, Затонском мосту, Демском шоссе, на проспекте Октября в районе пересечения с ул.Г.Галле, Комсомольской и на кольце у Центрального рынка.

Напомним, 16 января над Башкирией действует циклон с обильными осадками в виде снега и ледяного дождя. Водителям рекомендовано без острой необходимости не выезжать на дороги. Предупреждение действует до полуночи 17 января.

На трассах Башкирии работают более 1000 единиц дорожной техники.