Фото: Госкомюст пресс-служба В двух районах Уфы зарегистрированы сотые новорожденные Фото: Госкомюст пресс-служба

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В двух районах Уфы зарегистрированы сотые новорожденные.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомюста, в отделе ЗАГС Кировского района зарегистрировано рождение 100-го новорожденного с начала года. Им стал сын главы администрации Ленинского района Олега Котова и его супруги Регины. В их семье это второй ребёнок, старшей дочери 1 год и 7 месяцев.

В отделе ЗАГС Калининского района Уфы также зарегистрировано рождение 100-го новорожденного. Михаил – первый ребенок в семье Николая и Юлии Поспеловых, и он тоже родился 10 января. Счастливому отцу новорожденного вручили первый документа Михаила – свидетельство о рождении.