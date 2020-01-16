В Башкирии объявили конкурс среди общественных организаций по защите прав потребителей

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии объявили конкурс среди общественных организаций, которые занимаются защитой прав потребителей.

К участию приглашаются общественные организации, ведущие деятельность в сфере защиты прав потребителей, зарегистрированные в качестве юридического лица на территории Республики Башкортостан, сообщает Госкомторговли.

Госкомитет РБ по торговле определил пять номинаций конкурса. В их числе – «Профессиональная досудебная защита прав потребителей», «Профессиональная судебная защита прав потребителей», «Общественный контролер года», «Информационно-просветительская деятельность», «Социально ориентированная общественная организация».

«В Башкортостане ведут деятельность 56 общественных организаций, специализирующихся на защите прав потребителей, — сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Ляля Сулейманова. – И в их практике есть беспрецендентные случаи. Именно общественные организации инициировали отмену в суде навязывание услуг по программе коллективного страхования физических лиц. В своей повседневной деятельности они осуществляют контроль финансового рынка, участвуют в проведении мониторинга качества продукции, представленной на потребительском рынке, составляют претензии и исковые заявления, восстанавливая нарушенные права потребителей».

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан». Подробности — на сайте ведомства.