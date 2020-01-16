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16 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В профессиональный праздник ледовар из Уфы рассказал о своей работе

ОБЩЕСТВО
Фото: Никита Залдинов | Видео: Никита Залдинов

Фото: Никита Залдинов

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

16 января отмечается День ледовара. Это профессиональный праздник работников, которые заливают, прессуют и реставрируют лед на площадках и ледяных аренах.

«Башинформ» пообщался с ледоваром из Уфы Никитой Залдиновым, который рассказал о ﻿безопасности и рецепте ﻿«ледоварения».

﻿﻿«Чуть-чуть поперчить, посолить и много любви. Если бы у идеального льда был бы рецепт, наверное, это был бы не он. На самом деле, с первого взгляда, это нехитрый процесс, требующий навыка и отдельного внимания мелочам. Есть много способов заливки уличных катков, но все они сводятся к одному: поливанием водичкой определённого участка﻿».
Как отметил Никита Залдинов, перед заливкой надо оценить поверхность, на которой будет в будущем ледовое покрытие.

«В некоторых случаях требуется постелить какой-нибудь армирующий материал, который не даст льду «гулять» и испортить льду покрытие под ним. Далее определиться с подачей воды — это может быть мобильный резервуар, или подключённый к «крану﻿» шланг».

Затем, по словам ледовара, начинается наращивание льда, температура на улице должна быть не ниже -5 (в идеале -10 или -15). На этом этапе снегопад не помешает, а, возможно, поспособствует процессу, главное — нарастить достаточную толщину для нагрузки «человекопотока».

«Когда лёд будет достаточной толщины, начинается выравнивание, если где-нибудь на арене этим занимается специальная машина, то на улице этим будет заниматься специальная тряпка, или в простонародье «Машка» — это может быть ковёр, одеяло, или ещё что-нибудь, прикреплённое к шлангу подачи воды, которое будет равномерно распределять воду по ледовому массиву. Этот процесс требует небольшой сноровки, но через время приходит понимание, где нужно пройти быстрее или медленнее, какой напор требуется, как и куда вообще идти.

Никита Залдинов подчеркнул, что на этом все не заканчивается — лёд ещё нужно поддерживать в рабочем состоянии: от перепадов температуры лёд может полопаться и его приходится латать. Также его нужно выравнивать после каждого использования.

﻿«Дело энергозатратное, но после всего пройдённого смотришь на лёд, особенно вечером, при уличном освещении, и кайфуешь от сказочного вида. Тогда становится понятно, почему профессия называется ﻿«ледовар﻿», — подытожил Никита Залдинов.

Теги: профессиональные праздники, профессия, каток, ледовар
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