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Сегодня ночью тело погибшего в Хабаровском крае контрактника из Башкирии доставят в Уфу

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com

Сегодня ночью тело погибшего в Хабаровском крае контрактника из Башкирии доставят в Уфу Фото: vk.com

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В ночь с 15 на 16 января тело погибшего в Хабаровском крае контрактника из села Раевский Альшеевского района Башкирии прибудет в Уфу. Об этом сообщает заместитель начальника управления по военно-политической работе ВВО полковник Андрей Степанов.

«Сегодня ночью «груз 200» будет в Уфе. Родители нас попросили о помощи. Они сами не смогли, у них нет возможности. Мы, как военнослужащие, приняли решение помочь родителям Андрея Михайлова. Тело доставим до Уфы, а дальше организационными вопросами будет заниматься администрация района», — рассказал он.

В Альшеевском районе создана рабочая группа по оказанию помощи родителям погибшего. Известно также, что похороны солдата состоятся завтра, 16 января.

«Глава администрации района держит этот вопрос на постоянном контроле. Создана комиссия по оказанию помощи родителям погибшего. С семьей встречались и сегодня. Оказываем им и моральную, и психологическую помощь. Как и обещали, поможем с доставкой тела из Уфы в Раевку и захоронением», — сообщил заместитель главы администрации Альшеевского района Айдар Султангулов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что тело 21-летнего Андрея Михайлова 6 января было найдено на железнодорожных путях в городе Бикине Хабаровского края. Трагическая весть шокировала родных и близких солдата, служившего по контракту в военной части.

Теги: ЧП, вооруженные силы и общество
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