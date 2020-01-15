Меры поддержки семей, озвученные президентом, повысят уровень рождаемости - Рамзил Ишсарин

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Демографические вопросы заняли одно из центральных мест в Послании главы государства. Это отметил депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

«Важное значение отведено продлению программы материнского капитала и его увеличению. Теперь финансовую поддержку можно будет получить уже при рождении первого ребенка, а сумма материнского капитала возрастет и составит 616 тысяч рублей. Значительную поддержку получат многодетные семьи, чей доход не превышает прожиточного минимума на члена семьи. Такая поддержка коснётся семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, и составит один прожиточный минимум на ребенка. Такие меры будут способствовать повышению уровня рождаемости. Люди будут уверены в завтрашнем дне, поддержке государства и станут активнее создавать семьи и заводить детей», — считает Рамзил Ишсарин.

Президент страны акцентировал внимание на вопросах получения качественного образования, было также предложено обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы.

«В рамках Послания Президент детально остановился на создании новых мест в яслях и вузовском образовании. Так, в ближайшие годы число выпускников школ будет расти. Важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. Для этого было предложено ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причём в приоритетном порядке отдавать эти места в региональные вузы, в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров», — резюмировал парламентарий.