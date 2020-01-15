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В Башкирии полицейские предотвратили пожар в магазине игрушек

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии полицейские предотвратили пожар в магазине игрушек Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии полицейские предотвратили пожар. Возгорание произошло в магазине игрушек, расположенном на первом этаже жилого дома в городе Нефтекамске.

По информации пресс-службы МВД по РБ, вечером 14 января на маршруте патрулирования по проспекту Комсомольскому сотрудники патрульно-постовой службы Отдела МВД России по городу Нефтекамску услышали крики. Подбежав поближе, они увидели загоревшийся в магазине игрушек подоконник.

«Нужно было принимать срочные меры, промедление было чревато последствиями, поскольку магазин расположен в жилом доме», — рассказал о случившемся старший сержант полиции Руслан Ахматгалин. Вместе с напарником — старшим сержантом полиции Алмазом Гарифьяновым — они разбили окно торгового объекта и начали закидывать снег в очаг возгорания. Помощь полицейским оказывали и прохожие.

Благодаря своевременным действиям огонь был потушен. Никто из жильцов дома и сотрудников магазина не пострадал.

Теги: МВД по РБ, пожар
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