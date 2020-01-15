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Медэксперты объяснили, почему людям с ампутацией нужно повторно проходить комиссию

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В бюро медико-социальной экспертизы по Башкирии объяснили, почему людям с ампутациями необходимо повторно проходить освидетельствование.

Как отметила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» руководитель — главный эксперт бюро МСЭ по РБ Елена Сафронова, единственное переосвидетельствование тем, кто не имеет конечностей, необходимо проходить только на второй год после установления инвалидности.

«Приходит пациент на комиссию без ноги на уровне бедра. По классификациям протезированная нижняя конечность — это критерий установления третьей группы инвалидности бессрочно, так как это умеренное функциональное нарушение. При первичном освидетельствовании — протеза нет, нужно адаптироваться к нему, привыкнуть к работе в нем. На первый год мы устанавливаем вторую группу инвалидности, разрабатываем индивидуальную программу реабилитации. В течение года пациент адаптируется, трудоустраивается, если потерял работу. И уже на второй год устанавливается третья группа инвалидности бессрочно. Это делается для того, чтобы в первый год пациенту было материально проще адаптироваться к дефекту», — сказала Елена Сафронова.

Теги: инвалиды
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