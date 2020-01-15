Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.41 ↑

EUR 68.42 ↓

15 января Среда

Уфа   °

Молния
12:45 Что известно на данный момент о хлопке газа и обрушении стены дома в Уфе?
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии подписал указ о проведении в Уфе этапа ЧМ по волейболу FIVB-2022

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии подписал указ о проведении в Уфе этапа ЧМ по волейболу FIVB-2022 Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице в 2022 году состоится этап чемпионата мира по волейболу FIVB. Указ о его подготовке и проведении в Уфе подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Этап ЧМ по волейболу проводится в столице Башкортостана «в связи с проведением чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года на территории Российской Федерации», отмечается в документе, опубликованном 15 января на Официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

Радий Хабиров поручил правительству до 31 декабря разработать и утвердить план мероприятий, смету расходов по подготовке и проведению предстоящего этапа чемпионата мира по волейболу в Уфе.

Теги: волейбол, чемпионат мира
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии Яндекс.Такси будет бесплатно возить ветеранов и инвалидов войны
В самое ближайшее время в городах и районах Башкирии ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадников Ленинграда и несовершеннолет
В Башкирии многодетные семьи смогут получить 250 тысяч рублей взамен земельных участков
На единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать некоторые категории граждан, проживающих в Башкирии. Это семьи с тремя и
В Башкирии предприниматель застрелил партнера из-за долга
10 лет в колонии строгого режима проведет 63-летний житель Татарстана. Предприниматель признан виновным в убийстве своего партнера по бизнесу из Екатерин
В Уфе в честь Дня российской печати наградили лучших журналистов
В Уфе, в конференц-холле агентства «Башинформ», состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской печати. С профессиональным праздником коллег поздр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть