Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии подписал указ о проведении в Уфе этапа ЧМ по волейболу FIVB-2022 Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице в 2022 году состоится этап чемпионата мира по волейболу FIVB. Указ о его подготовке и проведении в Уфе подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Этап ЧМ по волейболу проводится в столице Башкортостана «в связи с проведением чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года на территории Российской Федерации», отмечается в документе, опубликованном 15 января на Официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

Радий Хабиров поручил правительству до 31 декабря разработать и утвердить план мероприятий, смету расходов по подготовке и проведению предстоящего этапа чемпионата мира по волейболу в Уфе.