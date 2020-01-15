В Уфе молодому мужчине с металлической пластиной в голове не дают инвалидность

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе молодой мужчина после удаления доброкачественной опухоли и гематомы на мозге не может найти работу, а инвалидность в местном бюро медико-санитарной экспертизы не дают. О ситуации рассказал уфимец Павел Степанов на своей странице в Facebook.

«В 2013 году у Руслана удалили доброкачественную опухоль в головном мозге. Однажды он просто потерял сознание в гостях. После операции он потерял обоняние, перестал ощущать вкус еды, запахи и стал немного прихрамывать. Ограничил по совету врачей физические нагрузки и стал работать в более мягком режиме. Сменил работу и стал трудиться автоэлектриком в одном из крупных автосалонов. И вот в феврале 2018 года он снова теряет сознание и получает тяжелейший ушиб головного мозга. Упал неудачно. На этот раз все было куда серьезнее. Возникла гематома и ему повторно вскрывают череп, удаляют гематому, а затем вставляют металлическую пластину. После повторной операции он почти год проходил процедуру восстановления. Лёгкая хромота перерастает в неспособность полноценно ступать на ногу. Ко всему еще появляется много сопутствующих диагнозов с головой, руками», — пишет Павел.

После завершения реабилитации Руслана отправляют на освидетельствование в МСЭ, где ему отказывают в инвалидности. Он вернулся к работе, но свои обязанности полноценно выполнять не может. И снова отправляется на обследование в поликлинику, где его отправляют в институт профзаболеваний. Он получает заключение — не пригоден к определенным видам работ, из автосалона его увольняют.

«Руслан пытается устроиться на другие работы, но тщетно. Видя его состояние, ему отказывают. Всё это длится продолжительное время. 34-летний мужчина практически остаётся без средств к существованию и ему начинает помогать отец — платит за квартиру, покупает лекарства и морально поддерживает. Руслан снова обращается в МСЭ и приносит документы, что остальные медучреждения говорят, что он не способен работать. Но в МСЭ также не подтверждает право на получение инвалидности.

Руслан в поисках правды обратился к уполномоченному по правам человека, в суд, и просит провести освидетельствование в Оренбургской области, потому что местные специалисты не дают даже временную инвалидность.

Руководитель — главный эксперт по медико-социальной экспертизе Елена Сафронова подтвердила правомерность решения бюро.

«Оценивалось состояние с учетом всех проведенных обследований. Пациента к нам направили, у него была тяжелая травма. При проведении оценки нарушенных функций выявлены легкие функциональные нарушения. Если эта патология будет прогрессировать, то в будущем установление инвалидности возможно. Вероятно, стоит провести дополнительное обследование, чтобы выявить патологию, которую не нашли при первичном обращении», — сказала Елена Сафронова.

Она также прокомментировала справку Института профзаболеваний о том, что он годен к определенному виду работ.

«Это не говорит о том, что он не работоспособен. По 302 приказу Минздрава России определение годности к той или иной профессии определяется медицинской организацией и не идет в корреляции с классификациями и критериями по установлению инвалидности», — пояснила Елена Сафронова.