В Башкирии инвалидами становятся чаще всего из-за злокачественных новообразований

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии инвалидность назначается в первую очередь при злокачественных новообразованиях, на втором месте – болезни системы кровообращения, на третьем – нарушения костно-мышечной системы. Об этом сообщила руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Башкирии Елена Сафронова.

В 2019 году инвалидность третьей группы получили 46 процентов заявителей, вторую группу – 35 процентов, а первую – 19 процентов.

«Для того чтобы решить вопрос о наличии инвалидности, необходимо обратиться к врачу по месту жительства в больницу, где человек наблюдается. В поликлинике должны провести весь необходимый объем исследования, при необходимости – лечение, реабилитацию или абилитацию. Только после этого решается вопрос о направлении человека о направлении на медико-социальную экспертизу», — пояснила Елена Сафронова.

Направление в бюро МСЭ поликлиника направляет самостоятельно, по почте или курьером. После получения направления бюро оформляет приглашение – и проводится экспертиза. Если в процессе освидетельствования возникла необходимость в проведении дополнительного обследования, то человека направляют в специализированное медучреждение, и после получения результатов принимается решение о степени инвалидности.

Инвалидность назначается при нарушении здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, а также при ограничении жизнедеятельности (полная или частичная утрата способности или возможности обслуживать себя, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью).

Кроме того, учитывается необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет — категория «ребенок-инвалид».

Согласно приказу, который вступил в силу с 1 января 2020 года, степень выраженности стойких нарушений функций организма человека оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.

Выделяются четыре степени выраженности стойких нарушений функций организма человека. Первая степень — стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов; вторая степень — стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов; третья степень — стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов; четвертая степень — стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Инвалидность первой группы назначается при совокупной сумме нарушений от 90 до 100 процентов.