Фото: Айгуль Кантюкова В Башкирии на фестивале «Самрау» 12 тепловых аэростатов пролетят над хребтами Южного Урала Фото: Айгуль Кантюкова

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

С 18 по 26 января в Башкортостане состоится II Международный фестиваль воздухоплавания «Самрау».

Пилоты и экипаж 12 тепловых аэростатов планируют пролететь над хребтами Южного Урала. В 2019 году участники совершили свой первый массовый восьмичасовой перелет над Южным Уралом на семи тепловых аэростатах. В этом году фестиваль расширил количество и географию участников и приобрёл статус международного мероприятия.

Уфимский авиационный клуб «Полёт» принимает у себя воздухоплавателей из Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Омска, Великого Новгорода, Великих Лук, Кунгура, Караганды, Переславля-Залесского, Йошкар-Олы и Улан-Удэ. В течение девяти дней команды участников на воздушных шарах пролетят над главными городами Республики Уфой и Стерлитамаком, также над горами Шиханами.

Одним из ярких событий фестиваля станет шоу — свечение 12 тепловых аэростатов в Уфе.

Организаторы Второго международного фестиваля воздухоплавания «Самрау» — Государственный комитет по туризму Республики Башкортостан, Федерация воздухоплавательного спорта Республики Башкортостан. Наземную поддержку в труднодоступной местности и координацию спасательного отряда осуществляет туроператор «Урал-Тенгри».