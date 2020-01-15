Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.41 ↑

EUR 68.42 ↓

15 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Определены имена призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку для обучающихся 9 – 11 классов.

В олимпиаде приняли участие более 200 школьников, выявленных по результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в городах и районах республики.

Площадкой проведения регионального этапа стал Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.

Задания по предмету 2020 года были составлены согласно разделам русского языка: морфологии, словообразования, истории языка и другим аспектам.

По результатам проверки олимпиадных работ жюри определило трех победителей — учениц 9, 10, 11 классов из средней общеобразовательной школы №1 города Стерлитамак, из лицея №1 города Салават, средней общеобразовательной школы города Туймазы. Призерами олимпиады стали 52 учащихся из разных городов и районов нашей республики. Наибольшее количество призеров из Стерлитамака, Уфы, Салавата и из Бакалинского, Мелеузовского, Учалинского районов.

Результаты опубликованы на сайте Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан.

Теги: образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии Яндекс.Такси будет бесплатно возить ветеранов и инвалидов войны
В самое ближайшее время в городах и районах Башкирии ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадников Ленинграда и несовершеннолет
В Уфе в честь Дня российской печати наградили лучших журналистов
В Уфе, в конференц-холле агентства «Башинформ», состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской печати. С профессиональным праздником коллег поздр
В Башкирии предприниматель застрелил партнера из-за долга
10 лет в колонии строгого режима проведет 63-летний житель Татарстана. Предприниматель признан виновным в убийстве своего партнера по бизнесу из Екатерин
Новые подробности аварии на автодороге Сибай - Акъяр: скончалась еще одна жертва ДТП
Стали известны новые подробности страшной аварии, произошедшей накануне, 13 января в Хайбуллинском районе. Как сообщало агентство, ранним утром на авто
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть