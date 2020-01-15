Определены имена призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку для обучающихся 9 – 11 классов.

В олимпиаде приняли участие более 200 школьников, выявленных по результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в городах и районах республики.

Площадкой проведения регионального этапа стал Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.

Задания по предмету 2020 года были составлены согласно разделам русского языка: морфологии, словообразования, истории языка и другим аспектам.

По результатам проверки олимпиадных работ жюри определило трех победителей — учениц 9, 10, 11 классов из средней общеобразовательной школы №1 города Стерлитамак, из лицея №1 города Салават, средней общеобразовательной школы города Туймазы. Призерами олимпиады стали 52 учащихся из разных городов и районов нашей республики. Наибольшее количество призеров из Стерлитамака, Уфы, Салавата и из Бакалинского, Мелеузовского, Учалинского районов.

Результаты опубликованы на сайте Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан.