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В Белорецке открылся сосудистый центр

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На базе Белорецкой центральной районной больницы открылся Региональный сосудистый центр, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Теперь пациенты отдаленных районов республики — Белорецкого, Абзелиловского, Бурзянского, Учалинского районов и ЗАТО Межгорье смогут получить здесь высококвалифицированную медицинскую помощь. В год в центре планируется проводить около 600 лечебных и диагностических процедур.

Сразу после открытия центра на новом ангиографическом комплексе, который был получен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», были проведены три операции. Первому пациенту, который на протяжении многих лет страдал ​ ишемической болезнью сердца – 67 лет. Благодаря сделанной операции его жизнь станет комфортнее.

В проведении первых операций белорецким коллегам помогали заведующий отделением кардиоцентра Игорь Бузаев, врач по рентгенэндоваскулярным ​ диагностике и лечению Эльфир Мустафин, врач кардиолог Азат Багаутдинов. Специалисты кардиоцентра республики будут оказывать практическую помощь в течении нескольких дней.

Теги: здравоохранение
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