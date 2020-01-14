Фото: администрация Уфы Лучшая медицинская сестра России работает в Уфе Фото: администрация Уфы

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудница педиатрического отделения детской городской больницы №17 стала лучшей медсестрой России. Уфимка Ирина Тюсенкова заняла второе место по итогам Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Она работает в сфере здравоохранения более 35 лет. Сейчас помогает лечить детей с неврологическими патологиями. За год в отделении специализированную медицинскую помощь получают более 1,5 тысячи малышей. Ирина Тюсенкова не только добросовестный работник, но и грамотный специалист, который постоянно работает над повышением квалификации. Коллеги говорят о ней как об очень отзывчивом человеке, внимательном и к пациентам, и к сотрудникам.