Башкирия в федеральных СМИ: О льготной ипотеке на ИЖС, штрафах и миллионе в собачьей будке

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия и еще четыре региона России присоединятся к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства. В итоге появятся застройщики с эскроу-счетами и льготная ипотека для ИЖС.

ИЖС с эскроу-счетами и льготной ипотекой. Башкирия, Якутия, Чечня, Алтайский край и Тульская область присоединятся в 2020 году к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства. Об этом передали в ТАСС со ссылкой на сообщение замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина. По его словам, проект по развитию ИЖС уже реализуется в Белгороде и Липецке. «Сейчас большинство частных домов люди строят своими руками или с привлечением частных бригад. В этой сфере должны появиться застройщики, которые, как и для многоквартирных домов, будут открывать эскроу-счета. Это нужно для того, чтобы люди, которые принимают решение жить в индивидуальном доме, могли получить ипотеку по такой же ставке, как и люди, которые покупают квартиру в ипотеку в многоквартирном многоэтажном доме», — пояснил замминистра. Отмечается, что в этом году Минстрой займется распространением на ИЖС всех существующих программ поддержки, в том числе выплат по 450 тыс. рублей многодетным семьям для погашения жилищного кредита и ипотеки под 6% для семей с детьми.

Генпрокуратура проверит, что с мусорной реформой в регионах. Как сообщают РИА Новости, Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направит в Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить, как в регионах был организован процесс общественных обсуждений территориальных схем размещения отходов. Ранее депутаты выяснили, что большинство регионов либо вообще не проводили обсуждения, либо проводили его формально, не учитывая мнение граждан.«Мы просим дать поручение, в котором просим проверить нарушение закона в тех регионах, в которых либо не начали, либо не завершили процедуру общественных обсуждений, потому что это прямое нарушение закона. Они должны были за 2018-2019 годы завершить процедуру общественных обсуждений терсхем и скорректировать территориальные схемы размещения расходов», — пояснил агентству глава комитета Владимир Бурматов. По его словам, результатом проверок должна стать дисциплинарная ответственность для чиновников, которые должны были заниматься организацией этих мероприятий. Комитет обратил внимание на то, что в 14 регионах, среди них Башкирия, «где была выявлена необходимость внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами, повторное обсуждение доработанного документа не осуществлялось», отмечается в сообщении.

Хмуриться не надо Lada. «Коммерсантъ» опубликовал исследование агентства «Автостат», из которого следует, что в прошлом году в России больше всего автомобилей Lada было продано в Москве и Московской области, а замыкает эту пятерку лидеров продаж Башкирия. Сообщается, что в Москве и Московской области было реализовано 33 тыс. таких машин, что составило 9,1% от общего объема продаж этой марки. На втором месте Самарская область с 31,8 тыс. автомобилей и долей в 8,8%. На третьем – Татарстан — 20,5 тыс. машин и 5,7%. В пятерку лидеров по объемам продаж машин Lada попали Санкт-Петербург и Ленинградская область — 18,1 тыс. и доля в 5%, а также Башкортостан — 15,1 тыс. машин и 4,2%, говорится в издании.

Миллион в собачьей будке. В Башкирии полиция расследует кражу 1,1 млн рублей из собачьей конуры. Новость о таком необычном факте передали многие федеральные СМИ. В частности, INTERFAX.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщил, что в башкирском Стерлитамаке на кражу пожаловался местный предприниматель. «Он рассказал, что хранил деньги в конуре и они пропали во время зимних праздников — с конца 2019 года и до 10 января», — сообщается в материале. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, добавили в агентстве.

Штрафы и дисквалификация. «Матч ТВ» информировал, что защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата КХЛ. Он пропустит игры против «Барыса», «Автомобилиста», «Адмирала», «Ак Барса» и заплатит денежный штраф, говорится в сюжете и отмечается, что так «спортивно-дисциплинарный комитет наказал Панина за удар соперника коленом в матче с рижским «Динамо» (5:0)». «Денежным штрафом наказан еще один игрок «Салавата» Александр Кадейкин, который был удален до конца матча во встрече с рижанами за удар соперника локтем», — добавили на телеканале.