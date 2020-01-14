Фото: ИА «Башинформ» В феврале Следственный комитет впервые представит доклад о своей работе в Госсобрании Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В период весенней сессии депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкортостана намерены впервые заслушать и обсудить на одном из пленарных заседаний доклад руководителя следственного управления Следственного комитета России по республике о результатах работы управления в минувшем году.

«Инициатива изначально исходит от избирателей, – прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. – От жителей республики в адрес депутатов поступает значительное количество вопросов, ответы на которые находятся в компетенции данного ведомства. Назрела необходимость встретиться на площадке республиканского парламента и поговорить. Уверен, данный формат работы будет полезен и интересен всем: самим правоохранителям, жителям республики, парламентариям».

Константин Толкачев отметил также, что в последние годы наметилась тенденция более тесного взаимодействия парламента с правоохранительными органами. Подобные встречи с министром внутренних дел по республике давно стали традиционными. В 2017 году в Госсобрании впервые был заслушан и обсужден аналогичный доклад прокурора республики. С тех пор прокурор выступает с докладом в парламенте ежегодно.

Первая встреча с руководителем следственного управления предварительно намечена на пленарное заседание в конце февраля.