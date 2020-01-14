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В Уфе пациент, избивший врача, публично извинился и выплатил пострадавшему 44 тыс рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе пациент, избивший врача, публично извинился и выплатил пострадавшему 44 тыс рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Пациент уфимской стоматологической поликлиники, избивший врача, публично извинился и выплатил компенсацию пострадавшему 44 тысячи рублей, сообщает Реском профсоюза работников здравоохранения.

Инцидент произошел в середине августа. Агрессивный пациент, придя в одну из стоматологических поликлиник Уфы, потребовал без очереди оказать ему помощь. Когда ему предложили взять талончик, начал оскорблять медрегистраторов, затем вошел в кабинет к стоматологу. Врач попросил больного выйти, так как он мешал работать — в кресле находилась пациентка, которой удаляли зуб. Хулиган подошел и ударил хирурга в висок, отчего тот потерял сознание и упал на сидящую в стоматологическом кресле женщину.

«Хорошо хоть в руках инструментов не было, а то еще бы и пациентка могла получить увечья», — сообщил пострадавший.

«Медицинское заключение подтвердило факт причинения легкого вреда здоровью, что послужило основанием для обращения с заявлением о возбуждении уголовного дела», — рассказал юрист Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Илья Дмитриев.

Юристы профсоюза вели это дело на всех этапах, в результате в суде удалось добиться выплаты денежной компенсации врачу за причиненный вред здоровью и моральные страдания.

Кроме того, виновник происшествия публично извинился перед коллективом поликлиники и направил письмо с извинениями по поводу произошедшего инцидента в СМИ.

«Нам удалось отстоять интересы медика и добиться справедливого разрешения конфликта, — отметил Илья Дмитриев.- Собственно, мы все свои первички ориентируем на то, чтобы нам сообщали обо всех подобных ЧП, а такие случаи оформлялись в медучреждениях как производственная травма. Пострадавший сотрудник не должен оставаться один на один со своими проблемами и всегда может рассчитывать на помощь профсоюза».

Теги: здравоохранение, профсоюз
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