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Рошаль пообещал решить вопрос транспортной доступности деревни Пятилетка в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ОНФ по РБ

Рошаль пообещал решить вопрос транспортной доступности деревни Пятилетка в Башкирии Фото: пресс-служба ОНФ по РБ

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Доктор, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль на встрече с общественниками в Медицинской палате Башкирии пообещал взять на контроль вопрос транспортной доступности деревни Пятилетка Иглинского района.

224 жителя населенного пункта лишены возможности получать оперативную помощь от спасателей, врачей, пожарных, полиции. Мост в деревне разрушился во время половодья в 2015 году. С тех пор ее с «большой землей» соединяет лишь подвесной мост.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2017 году после коллективного обращения от жителей деревни в правительство республики госкомитет РБ по транспорту и дорожному строительству выделил администрации Иглинского района 8 млн рублей на строительство моста. В итоге средства были потрачены на ремонт дорог. Местные власти тогда объяснили, что подходящий проект понтонного моста не нашли, а деньги необходимо было освоить до конца года.

Теги: транспортная доступность
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