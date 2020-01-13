Фото: пресс-служба ОНФ по РБ Рошаль пообещал решить вопрос транспортной доступности деревни Пятилетка в Башкирии Фото: пресс-служба ОНФ по РБ

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Доктор, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль на встрече с общественниками в Медицинской палате Башкирии пообещал взять на контроль вопрос транспортной доступности деревни Пятилетка Иглинского района.

224 жителя населенного пункта лишены возможности получать оперативную помощь от спасателей, врачей, пожарных, полиции. Мост в деревне разрушился во время половодья в 2015 году. С тех пор ее с «большой землей» соединяет лишь подвесной мост.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2017 году после коллективного обращения от жителей деревни в правительство республики госкомитет РБ по транспорту и дорожному строительству выделил администрации Иглинского района 8 млн рублей на строительство моста. В итоге средства были потрачены на ремонт дорог. Местные власти тогда объяснили, что подходящий проект понтонного моста не нашли, а деньги необходимо было освоить до конца года.