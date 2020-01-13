Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.26

EUR 68.04

13 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в приемной президента России проконсультируют по соблюдению трудовых прав

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В приемной Президента России по Республике Башкортостан пройдёт приём граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Приём проведёт заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан Оксана Ванскова.

16 января с 14.00 до 16.00 граждане могут обратиться по вопросам оплаты труда; оформления и расторжения трудового договора; дисциплины труда и трудового распорядка; режима труда и отдыха; предоставления гарантий и компенсаций; охраны труда. По нарушениям трудовых прав можно оставить обращение на месте, либо направить Почтой России, или через портал онлайнинспекция.рф﻿.

Приемная находится по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, д. 100 (остановка транспорта «Центральный рынок»).

Теги: трудовые отношения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфимском районе под колесами автобуса погибла неизвестная женщина
В Уфимском районе Башкирии под колесами автобуса погибла неизвестная женщина. [quote]«Вечером в Уфимском районе республики на 26 км автодороги Уфа-Оре
Прокурором Башкирии назначен Владимир Ведерников
Прокурором Башкортостана назначен Владимир Ведерников. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе пр
Уфимка попалась на уловки мошенников при покупке авиабилетов
Уфимка стала жертвой интернет-мошенников, которая собиралась улететь вместе со своим ребенком в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе МВД России по Ба
В уфимском ТРК «Мир» произошло короткое замыкание - МЧС по Башкирии
В уфимском торгово-развлекательном комплексе «Мир» сегодня утром произошло короткое замыкание, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии. [quote]«П
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть