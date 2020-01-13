В Башкирии в приемной президента России проконсультируют по соблюдению трудовых прав
УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В приемной Президента России по Республике Башкортостан пройдёт приём граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства.
Приём проведёт заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан Оксана Ванскова.
16 января с 14.00 до 16.00 граждане могут обратиться по вопросам оплаты труда; оформления и расторжения трудового договора; дисциплины труда и трудового распорядка; режима труда и отдыха; предоставления гарантий и компенсаций; охраны труда. По нарушениям трудовых прав можно оставить обращение на месте, либо направить Почтой России, или через портал онлайнинспекция.рф.
Приемная находится по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, д. 100 (остановка транспорта «Центральный рынок»).