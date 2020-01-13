Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.26

EUR 68.04

13 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Открыт прием заявок на прохождение смены в Артеке

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Открыт прием заявок для участия в образовательных программах Международного детского центра «Артек» в 2020 году, сообщается на сайте Минспорта.

Путевки в МДЦ «Артек» предоставляются для поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в общественной деятельности, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта и т.д. на основании рейтинга достижений детей (сайт артек.дети).

Для получения путевки необходимо создать профиль ребенка и загрузить его достижения муниципального регионального, всероссийского и международного уровней за последние три года.

В сменах МДЦ «Артек» могут принимать участие в осенне-зимний период — учащиеся 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет, в летний период — дети от 8 до 17 лет.

В МДЦ «Артек» в осенне-зимне-весенний период принимаются дети, обучающиеся в общеобразовательных школах с 5 по 11 класс (в период смены ребенку не должно исполниться 18 лет).

В летний период (с июня по август) — дети с 8 полных лет до 17 лет включительно.

Каждый ребенок или его законный представитель может зарегистрироваться и подать заявку на участие в сменах МДЦ «Артек» на официальном сайте.

Как ребенку попасть в «Артек» — читайте в материале корреспондента агентства «Башинформ» Натальи Овчарук.

Теги: Артек
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфимском районе под колесами автобуса погибла неизвестная женщина
В Уфимском районе Башкирии под колесами автобуса погибла неизвестная женщина. [quote]«Вечером в Уфимском районе республики на 26 км автодороги Уфа-Оре
Уфимка попалась на уловки мошенников при покупке авиабилетов
Уфимка стала жертвой интернет-мошенников, которая собиралась улететь вместе со своим ребенком в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе МВД России по Ба
Прокурором Башкирии назначен Владимир Ведерников
Прокурором Башкортостана назначен Владимир Ведерников. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе пр
В уфимском ТРК «Мир» произошло короткое замыкание - МЧС по Башкирии
В уфимском торгово-развлекательном комплексе «Мир» сегодня утром произошло короткое замыкание, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии. [quote]«П
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть