Открыт прием заявок на прохождение смены в Артеке

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Открыт прием заявок для участия в образовательных программах Международного детского центра «Артек» в 2020 году, сообщается на сайте Минспорта.

Путевки в МДЦ «Артек» предоставляются для поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в общественной деятельности, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта и т.д. на основании рейтинга достижений детей (сайт артек.дети).

Для получения путевки необходимо создать профиль ребенка и загрузить его достижения муниципального регионального, всероссийского и международного уровней за последние три года.

В сменах МДЦ «Артек» могут принимать участие в осенне-зимний период — учащиеся 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет, в летний период — дети от 8 до 17 лет.

В МДЦ «Артек» в осенне-зимне-весенний период принимаются дети, обучающиеся в общеобразовательных школах с 5 по 11 класс (в период смены ребенку не должно исполниться 18 лет).

В летний период (с июня по август) — дети с 8 полных лет до 17 лет включительно.

Каждый ребенок или его законный представитель может зарегистрироваться и подать заявку на участие в сменах МДЦ «Артек» на официальном сайте.

Как ребенку попасть в «Артек» — читайте в материале корреспондента агентства «Башинформ» Натальи Овчарук.