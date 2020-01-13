Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на этой неделе ожидается значительное потепление, будет идти снег Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на этой неделе ожидается значительное потепление, сообщает Башгидромет.

Погоду в республике по-прежнему будет определять теплая атлантическая воздушная масса, отмечают синоптики. Средние температуры воздуха сохранятся на 7-10 градусов выше нормы. Ожидается снег различной интенсивности, во второй половине недели, переходящий в мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат.

Температура воздуха будет колебаться ночью от -5 до -10 градусов, днем от -1 до -6 градусов.