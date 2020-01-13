В Башкирии на этой неделе ожидается значительное потепление, будет идти снег
В Башкирии на этой неделе ожидается значительное потепление, будет идти снег Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии на этой неделе ожидается значительное потепление, сообщает Башгидромет.
Погоду в республике по-прежнему будет определять теплая атлантическая воздушная масса, отмечают синоптики. Средние температуры воздуха сохранятся на 7-10 градусов выше нормы. Ожидается снег различной интенсивности, во второй половине недели, переходящий в мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, снежный накат.
Температура воздуха будет колебаться ночью от -5 до -10 градусов, днем от -1 до -6 градусов.