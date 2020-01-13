Фото: с сайта rozavetrov.ru Природный парк «Иремель» стал самым посещаемым местом отдыха в новогодние праздники Фото: с сайта rozavetrov.ru

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Природный парк «Иремель» стал самым посещаемым местом отдыха в новогодние праздники. В первые дни нового 2020 года парк, где находится основная достопримечательность Урала — одноименная гора, посетили 1 245 человек. Об этом «Башинформу» сообщили в Министерстве природопользования и экологии региона.

Парк «Иремель» уже на протяжении нескольких лет продолжает оставаться самым востребованным среди туристов. Он широко известен красотой своих горных вершин и морозным воздухом. Для сравнения, в прошлом году на гору Большой Иремель поднялись 1093 туристов.

К сожалению, в целом в эти праздничные дни количество посетителей остальных природных парков Башкирии не так велико. Например, в природный парк «Мурадымово» приехали лишь 48 туристов.