Фото: Айбулат Акбутин В Башкирии эксперты по маркетингу обсудят туристическое позиционирование региона Фото: Айбулат Акбутин

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

24-25 января на горнолыжном курорте Якты-куль/Банное пройдет Digital Курултай – конференция о маркетинге и бизнесе. Мероприятие проходит на горнолыжном курорте в третий раз. Традиционно его формат включает лектории, нетворкинг, горнолыжный кубок и фестиваль воздухоплавания.

В этом году было решено развивать тему позиционирования республики. Эксперты поделятся опытом продвижения территорий, бизнеса и человека, многие лекции будут посвящены развитию туризма в регионах России.

«Каждый год на Digital Курултай приезжают крупнейшие специалисты федерального уровня в области продвижения. И всегда они остаются под большим впечатлением от республики, ее потенциала, гостеприимства. В этом году мы хотим предметно поговорить о том, как сделать Башкирию гораздо более известной на туристическом рынке страны и не только. Перед нами стоят большие планы по развитию туризма. Чтобы сделать туризм «второй трубой» для экономики республики, нам понадобится много новых знаний и навыков», — рассказал агентству «Башинформ» Салават Нафиков, руководитель Госкомитета по туризму Республики Башкортостан, один из организаторов конференции.

Ведущими темами форума станут: «Как использовать Digital и Big data в туриндустрии и санкуре»; «Цифровой клиент. Как продавать человеку со смартфоном? Блогеры — все? Тренды 2021 в Digital и SMM. Искусственный интеллект, видео, кастомизация, мессенджеры»; «Почему «продает» личность? Социальный капитал -новая валюта коммуникаций. Основатели известных проектов расскажут о том, что они «умеют лучше всего».

Нововведением конференции станет формат workshop — интенсивного обучения в небольших группах. Спикеры конференции: Олег Бармин, Agenda Media, Москва; Дмитрий Румянцев, конференция Суровый Питерский SMM, Санкт-Петербург; Наталия Франкель, конференция Sold Out, Санкт-Петербург; Валентин Васин, исполнительный директор Управления интегрированных коммуникаций, «Сбербанк», Москва; Алексей Парфун, директор по развитию бизнеса AG Deltaplan, директор АКАР Урал; Салават Нафиков, председатель Госкомитета по туризму РБ, Дмитрий Богданов, директор cанатория «Знание», Сочи; Андрей Ермак, министр культуры и туризма Калининградской области; Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров АО «Башинформ» и другие.

Подробнее о событии — на сайте форума.