За убитую лосиху с трех жителей Кугарчинского района Башкирии суд взыскал 1,5 млн рублей

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Кугарчинским районным судом вынесен приговор в отношении трех жителей района, которые в октябре 2018 года незаконно добыли одну самку лося на территории государственного природного зоологического заказника республиканского значения «Наказбашевский». Охотничьим ресурсам причинен вред в размере 560 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РБ. Суд привлек каждого к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 530 тысяч рублей, 520 тысяч рублей и 510 тысяч рублей, соответственно. Также были конфискованы автомашина и одно охотничье ружье.

За период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории республики по инициативе Минэкологии РБ организовано и проведено более 130 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено более 260 охотников. В действиях 18 выявлены нарушения правил охоты, в том числе четыре с признаками преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи двух косуль на территории Баймакского района. Кроме того, выявлена незаконная добыча одной косули в Альшеевском районе, двух лосей в Баймакском и Бураевском районах, а также двух кабанов в Мелеузовском районе. Проводятся следственные действия. У одного нарушителя изъято охотничье ружье, незарегистрированное в установленном порядке.

К рейдовым мероприятиям в эти дни присоединились также сотрудники Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан. Проверялись снегоходы, квадроциклы и трактора. Выявлено 31 нарушение правил управления самоходными транспортными средствами.