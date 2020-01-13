Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.26

EUR 68.04

13 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За убитую лосиху с трех жителей Кугарчинского района Башкирии суд взыскал 1,5 млн рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Кугарчинским районным судом вынесен приговор в отношении трех жителей района, которые в октябре 2018 года незаконно добыли одну самку лося на территории государственного природного зоологического заказника республиканского значения «Наказбашевский». Охотничьим ресурсам причинен вред в размере 560 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РБ. Суд привлек каждого к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 530 тысяч рублей, 520 тысяч рублей и 510 тысяч рублей, соответственно. Также были конфискованы автомашина и одно охотничье ружье.

За период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории республики по инициативе Минэкологии РБ организовано и проведено более 130 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено более 260 охотников. В действиях 18 выявлены нарушения правил охоты, в том числе четыре с признаками преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи двух косуль на территории Баймакского района. Кроме того, выявлена незаконная добыча одной косули в Альшеевском районе, двух лосей в Баймакском и Бураевском районах, а также двух кабанов в Мелеузовском районе. Проводятся следственные действия. У одного нарушителя изъято охотничье ружье, незарегистрированное в установленном порядке.

К рейдовым мероприятиям в эти дни присоединились также сотрудники Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан. Проверялись снегоходы, квадроциклы и трактора. Выявлено 31 нарушение правил управления самоходными транспортными средствами.

Теги: незаконная охота
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфимском районе под колесами автобуса погибла неизвестная женщина
В Уфимском районе Башкирии под колесами автобуса погибла неизвестная женщина. [quote]«Вечером в Уфимском районе республики на 26 км автодороги Уфа-Оре
Уфимка попалась на уловки мошенников при покупке авиабилетов
Уфимка стала жертвой интернет-мошенников, которая собиралась улететь вместе со своим ребенком в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе МВД России по Ба
В уфимском ТРК «Мир» произошло короткое замыкание - МЧС по Башкирии
В уфимском торгово-развлекательном комплексе «Мир» сегодня утром произошло короткое замыкание, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии. [quote]«П
Прокурором Башкирии назначен Владимир Ведерников
Прокурором Башкортостана назначен Владимир Ведерников. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе пр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть