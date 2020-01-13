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В Башкирии пройдет Семейный лыжный туристический фестиваль «Снежинка»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии пройдет Семейный лыжный туристический фестиваль «Снежинка» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

2 февраля на поляне бывшего хутора Голодный, недалеко от Миньяра (станция 1753 км Куйбышевской ЖД) пройдет Семейный лыжный туристический фестиваль «Снежинка». Мероприятие некоммерческое и проходит при поддержке Министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Для более 2 тысяч участников будут доступны лыжные соревнования, ориентирование, катание на ватрушках, скалолазание, веселые конкурсы, домбайский футбол, купание в проруби. Фишкой 2020 года станут эко-игры. Всех желающих ждет ароматный душистый чай прямо с костра.

Туристический фестиваль «Снежинка» в нынешнем формате проходит в десятый раз, хотя корни фестиваль берет еще с 1963 года.

«Современная «Снежинка» — дело рук уфимского турклуба Спутник и всех неравнодушных. В 2011 году турист Андрей Безруков решил возродить традицию зимнего праздника. Теперь на специальной электричке на фестиваль съезжаются люди со всей Башкирии, а также с других регионов России. Возраст участников — от 2 месяцев до 80 лет. На поляне фестиваля каждый найдет себе занятие по душе», — сообщили организаторы фестиваля.

Теги: лыжный фестиваль
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