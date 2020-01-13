Башкирия в федеральных СМИ: Возмутило отопление в домах; «уфимцем» интересуются в Бельгии

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии начались проверки после того, как местных жителей возмутило отопление в домах.

«Спецом топят». Как сообщила «Стройгазета», в Башкирии, сразу после новогодних праздников, сотрудники регионального госкомитета по жилстройнадзору «начали проверки по фактам обращения местных жителей с жалобами на избыточную подачу тепла в дома, которая приводит к завышенным счетам за отопление». «Мы проверим каждый официальный случай отдельно», — приводит издание слова сотрудников ведомства и отмечает, что «ранее на завышение сумм в коммунальных платежках жители Башкирии массово начали жаловаться главе республики на его странице в соцсети. Граждане, в частности, говорили о начисленных им за отопление суммах в 8-10 тыс. рублей за месяц и более. Встречались также жалобы на то, что при нулевой температуре на улице в домах излишне натоплено». «Спецом топят, как будто за окном 40 мороза», — приводит газета слова пользователя соцсети. В 2019-м в регионе вступили в действие новые правила расчета за отопление: жители республики оплачивают тепло только в течение отопительного периода, пояснили в газете.

Снести нельзя оставить. Тем временем глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям Башкирии разобраться в деле о сносе дома в Уфе, являющегося объектом архитектурного наследия. Об этом информировало ИА REGNUM. Сообщается, что ранее на федеральном телеканале показали сюжет о семье врачей из Уфы, которая купила земельный участок с аварийным домом. «То, что данное помещение является объектом архитектурного наследия с 1992 года, стало известно только после сноса дома, — говорится в материале. — Суд вынес решение, согласно которому врачи должны оплатить работы по восстановлению дома». «По словам собственников земли, в этой ситуации повинны чиновники управления по охране памятников и архитектурного наследия, которые допустили халатность. Это и привело к возникновению задолженности перед государством в 25 млн рублей, считают они». Глава СКР поручил подчиненным тщательно изучить все доводы, ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате СКР, добавили в REGNUM.

Как в Уфе врачи спасли раненную в живот беременную женщину рассказали многие федеральные СМИ. «Женщина на 34-й неделе беременности поступила в роддом № 3. У нее было ножевое ранение в живот, в результате которого были задеты брюшина, сальник и матка самой беременной, а также предплечье малыша, — передает об этом РЕН ТВ со ссылкой на сообщение главы Минздрава Башкирии. — Медики оказали всю необходимую помощь, мама и малыш чувствуют себя нормально». Об обстоятельствах ранения на телеканале сообщают, что «будущая мать страдала от депрессии и могла сама причинить себе вред. Однако подтверждения этой информации нет».

Также на РЕН ТВ рассказали о том, как в минувшие выходные в Башкирии вор похитил из кафе, где продавали шаверму, ящик с пожертвованиями для тяжелобольных детей. Видеозапись этого инцидента попала на камеры видеонаблюдения. «Сообщение о произошедшем зарегистрировано в полиции, ведется розыск злоумышленников», — говорится в сюжете.

А телеканал НТВ узнал, что в Башкирии спасатели прекратили поиски уфимца Артёма Мазова и двух его сыновей, которые исчезли в октябре прошлого года. В сюжете сообщается, что «теперь следственно-оперативные розыскные мероприятия проводят Следственный комитет, полиция и Росгвардия». На телеканале напомнили, что Артём Мазов забрал детей 6 и 8 лет и сбежал после ссоры с супругой. «Следы Мазова и детей ищут в нескольких регионах России. Следователи не исключают, что отец мог утопить сыновей в реке или спрятаться вместе с детьми. За информацию о мужчине и мальчиках объявили награду».

В хоккей играют настоящие... женщины. «Известия» пишут, что во второй день Недели звезд хоккея в Москве на «ВТБ Арене» выступили лучшие игроки Женской хоккейной лиги, подобный матч впервые проводился в столице России. Сообщается, что встреча между сборными Востока и Запада закончилась победой Востока — 4:1, однако «в первую очередь участницы встречи были настроены развлекать публику». «Думаю, Матч звезд — это именно шоу, — поделилась мнением с «Известиями» нападающая Востока и уфимской «Агидели» словачка Николь Чупкова. — Самое главное, порадовать интересной игрой болельщиков». В перерывах участницы устраивали шоу, радуя зрителей оригинальными исполнениями буллитов. Так, чешка Алена Миллс из уфимской «Агидели» сняла с себя свитер сборной Востока, под которым была надета майка с фамилией Яромира Ягра, и исполняла броски, предваряя их имитацией знаменитых финтов легендарного чешского нападающего, рассказала газета. Матч звезд ЖХЛ в Москве посетили 3,547 тыс. зрителей — это не самая высокая цифра за четыре года проведения данного мероприятия, отмечают в издании. В частности, Алена Миллс сравнила атмосферу на игре в Москве с той, что была на первом Матче звезд в Уфе. «Атмосфера хорошая, но по сравнению с Уфой тут меньше болельщиков», — сказала Миллс. При этом она была поражена большому вниманию к женскому хоккею в России «Я очень рада и поражена, что в России уделяется так много внимания женскому хоккею, это очень круто», — рассказала ТАСС чешский игрок из уфимской «Агидели».

В преддверии Матча звезд ЖХЛ голкипер уфимской «Агидели» и сборной «Востока» Анна Пругова дала эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором поведала о желании взять реванш у «Запада». «Мы постараемся выложиться на полную и переиграть "Запад"», — заявила она.

Игрок «Уфы» может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии? Как стало известно «Спорт-экспресс», бельгийский «Генк», действующий чемпион этой страны, проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину. «Бельгийцы пока еще не прислали официального предложения в клуб», — сообщили в издании, отметив, что ранее появлялась информация об интересе к Фомину со стороны «Динамо» и ЦСКА.