В Рособрнадзоре рассказали секреты успешной сдачи ЕГЭ по географии

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Рособрнадзоре рассказали секреты успешной сдачи единого госэкзамена.

В 2019 году ЕГЭ по географии в основной период сдавали более 17 тысяч человек, примерно столько же, сколько годом ранее.

«Участники ЕГЭ успешно справились с решением типовых задач. Сложности у выпускников вызвали задания, требующие объяснить географические процессы и явления, задания по страноведению и географии России», — отметили в ведомстве.

Обзор методических рекомендаций с анализом типичных ошибок участников ЕГЭ по географии продолжает серию публикаций, подготовленных специалистами Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Экзаменационная работа включает задания, проверяющие содержание всех основных разделов курса географии («Источники географической информации», «Природа Земли», «Население мира», «Мировое хозяйство», «Природопользование и геоэкология», «Страноведение», «География России»). Наибольшее количество заданий базируется на содержании курса географии России.

Наиболее успешно участники справились с заданиями, требующими применения географических знаний для решения типовых учебных задач. Большинство выпускников умеют читать географические карты, определять по ним координаты и расстояния, составлять профиль рельефа местности по топографической карте, анализировать статистическую информацию, представленную в виде диаграмм.

Типичной ошибкой остается неумение сопоставлять ответ с вопросом. Так, до 5% ошибок было связано с тем, что вместо требуемого в вопросе субъекта РФ экзаменуемые в качестве ответа записывают страну и наоборот.

Сложными для участников экзамена оказались задания, проверяющие понимание географических процессов и явлений в геосферах, задания по страноведению, в которых проверялось знание особенностей природы, населения и хозяйства наиболее крупных стран мира. Участники ЕГЭ также испытывали затруднения при выполнении заданий, проверяющих знание особенностей природы населения и хозяйства крупных географических районов России, особенностей географии промышленности и сельского хозяйства нашей страны.

Наиболее сложными в ЕГЭ 2019 года были задания, проверяющие умение использовать географические знания для объяснения различных географических процессов и явлений. Немногие выпускники смогли проследить цепочки причинно-следственных связей географических явлений и процессов.

Дополнительного внимания требует усвоение климатообразующих процессов и факторов, закономерностей изменения климата, особенностей и следствий движения Земли.

При подготовке к экзамену важно отработать планы характеристик географических объектов: рек, климатических поясов, природных зон.

При правильном составлении комплексных характеристик, в соответствии с планом, более четко проявляются взаимосвязи и взаимообусловленности всех оболочек Земли.

«В процессе подготовки нужно уделить время упражнениям, нацеленным на отработку физико-географических понятий, установление причинно-следственных и пространственно-временных связей между природными процессами (явлениями) для объяснения особенностей их проявления на определенных территориях. Избежать досадных ошибок, вызванных непониманием текста заданий, поможет их внимательное чтение», — посоветовали в ведомстве.