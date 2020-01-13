В Аургазинском районе Башкирии пробурили 180 лунок в реке, чтобы предотвратить гибель рыбы

УФА, 13 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Аургазинском районе Башкирии для предотвращения гибели рыбы и других обитателей водоема и насыщения воды кислородом пробурено 180 лунок, сообщает пресс-служба Минэкологии Башкирии.

«Зимой под толстой коркой льда рыба задыхается. Гибнет все живое. Чтобы воздух попал в воду, мы с помощью рыболовного бура делаем отверстия в ледовой корке водоема. Подобные воздушные ванны зимой — это лучший подарок для рыбы», — считает советник министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Мидхат Хасанов.

К участию в акции приглашали всех желающих, общественные организации, молодежь и просто неравнодушных жителей.