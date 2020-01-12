Фото: пресс-служба прокуратуры РБ Прокурором Башкирии назначен Владимир Ведерников Фото: пресс-служба прокуратуры РБ

УФА, 12 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Прокурором Башкортостана назначен Владимир Ведерников. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, Владимир Ведерников родился в 1974 году в Томске.

После окончания в 1996 году Томского государственного университета начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в должности помощника Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИТУ прокуратуры Томской области.

1997 – 2000 годы – помощник, старший помощник прокурора Советского района Томска.

2000 – 2005 годы – помощник, старший помощник прокурора Центрального административного округа Москвы.

В 2005 году — заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

2005 – 2007 годы – специалист-эксперт, консультант аппарата Комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Аппарата Государственной Думы.

В 2007 году – заместитель Симоновского межрайонного прокурора Москвы.

2007 – 2009 годы – заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.

2009 – 2012 годы – заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры России – начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

С 2012 – по 2019 годы заместитель прокурора Москвы.

Владимир Ведерников — Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», медалью Руденко, именным оружием. Имеет благодарность Генерального прокурора Российской Федерации.

Как сообщало агентство «Башинформ», ранее депутаты Госсобрания согласовали кандидатуру Владимира Ведерникова на должность прокурора Башкортостана.

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, представляя его, отметил, что Ведерников зарекомендовал себя требовательным и профессиональным специалистом, по своим качествам способен организовать качественную работу прокуратуры республики.

«Я приехал работать сюда всерьез и надолго и не считаю свой приезд в республику временным явлением. Мой дед — ветеран Великой Отечественной войны является уроженцем Белокатайского района, и поэтому я считаю, что вернулся работать на родину», — сказал тогда Владимир Ведерников.