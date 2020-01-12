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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Главное управление МЧС по Башкирии предупредило жителей республики о предстоящих неблагоприятных погодных явлениях.

13 января местами по Башкирии ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, снежные заносы, снежный накат, сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 20 часов 12 января до 20 часов 13 января в регионе прогнозируется облачная погода. Ночью местами небольшой снег, днем снег, в отдельных районах гололед, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью — минус 5-10 градусов, днем — 3-8 градусов мороза. На автодорогах ухудшение видимости до 500-1000 метров», — предупредили в МЧС.
В башкирской столице прогнозируется облачная погода. Ночью небольшой снег, днем снег, местами метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 6-8 градусов мороза, днем — минус 3-5.

Теги: погода
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