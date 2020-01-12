Фото: Валерий Шахов В начале новой недели жителей Башкирии ждут метели, снежные заносы и гололед Фото: Валерий Шахов

УФА, 12 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, 12 января в регионе будет облачно, с прояснениями. Небольшой снег, местами гололед. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем — минус 5-10 градусов.

13 января в Башкирии прогнозируется ночью и днем небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 7-12 градусов мороза, днем теплее — минус 2-7 градусов.

14 января ожидается ночью небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Днем небольшой снег, местами гололед.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 3-8 градусов мороза, днем — минус 1-6 градусов.