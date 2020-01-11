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11 января – День заповедников и национальных парков России

ОБЩЕСТВО
Фото: Анна Сапельникова/ВКонтакте

11 января – День заповедников и национальных парков России Фото: Анна Сапельникова/ВКонтакте

УФА, 11 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. В этот день в 1917 году был создан первый в стране заповедник — Баргузинский, предназначенный для сохранения баргузинского соболя и других животных Байкала.

В Башкирии на сегодняшний день функционируют 214 особо охраняемых природных территорий (заповедники, 1 национальный парк, природные парки, заказники и памятники природы),пять из которых имеют статус ООПТ федерального значения.

Как сообщили в Минэкологии Башкирии, региональный проект «Сохранение биологического разнообразия путем создания особо охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан» национального проекта «Экология» предусматривал создание в регионе не менее 18 новых ООПТ.

В рамках этого проекта уже создано 16 особо охраняемых природных территорий республиканского значения, в частности, природный парк «Зилим» и 15 памятников природы. В природном парке в настоящее время проводятся мероприятия по созданию объектов инфраструктуры, в том числе строительство визит-центра, обустройство экологических троп.

До 2024 года будет создано еще не менее четырех особо охраняемых природных территорий. Уже ведутся научно-исследовательские работы в Иглинском и Салаватском районах республики.

Теги: заповедники
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