Фото: ОП РБ В феврале начнется прием заявок на следующий конкурс президентских грантов Фото: ОП РБ

УФА, 11 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

26 февраля начнется прием заявок на следующий конкурс президентских грантов, напомнили в Общественной палате Башкирии. 21 февраля объявят результаты предыдущего конкурса. В прошлом году республика заняла первое место среди субъектов ПФО по числу победителей конкурсов президентских грантов. Также Башкортостан оказался в тройке самых активных регионов (на 3 месте после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству поданных проектов на первый конкурс президентских грантов 2020 года. В Фонд президентских грантов поступило 386 проектов от Башкирии.

«Ждем результатов конкурса. Для нас важно не только число заявок, главное — их качество, что повлияет на количество победителей. За нынешний конкурс и год в целом с НКО была проведена огромная работа, включающая в себя и образовательные семинары, вебинары, и выездные мероприятия на местах. За прошедшие годы существенно возросло число проектов победителей от общего количества поданных заявок — с 7 до 15 процентов, что также говорит о повышении навыков проектного менеджмента у общественников», — прокомментировала председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.