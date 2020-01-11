Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.26 ↑

EUR 68.04 ↑

11 января Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В феврале начнется прием заявок на следующий конкурс президентских грантов

ОБЩЕСТВО
Фото: ОП РБ

В феврале начнется прием заявок на следующий конкурс президентских грантов Фото: ОП РБ

УФА, 11 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

26 февраля начнется прием заявок на следующий конкурс президентских грантов, напомнили в Общественной палате Башкирии. 21 февраля объявят результаты предыдущего конкурса. В прошлом году республика заняла первое место среди субъектов ПФО по числу победителей конкурсов президентских грантов. Также Башкортостан оказался в тройке самых активных регионов (на 3 месте после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству поданных проектов на первый конкурс президентских грантов 2020 года. В Фонд президентских грантов поступило 386 проектов от Башкирии.

«Ждем результатов конкурса. Для нас важно не только число заявок, главное — их качество, что повлияет на количество победителей. За нынешний конкурс и год в целом с НКО была проведена огромная работа, включающая в себя и образовательные семинары, вебинары, и выездные мероприятия на местах. За прошедшие годы существенно возросло число проектов победителей от общего количества поданных заявок — с 7 до 15 процентов, что также говорит о повышении навыков проектного менеджмента у общественников», — прокомментировала председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

Теги: гранты, НКО
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уроженец Уфы Ратмир Тимашев стал долларовым миллиардером
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров – уроженца Уфы Ратмира Тимашева и его партнера по бизнесу Андрея Баронова. Они стали долларовым
В Уфе врачи спасли беременную с глубоким проникающим ранением живота и ее ребенка
В Уфе врачи спасли беременную женщину и ее ребенка. В третий роддом г. Уфы поступила женщина на 34 неделе беременности с глубоким проникающим ранением жи
В Уфе три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Сегодня в 18.30 в столице Башкирии на улице Калинина произошла массовая авария: столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус «Газель Next». Обстоятельства ДТ
Предпринимателям Башкирии компенсируют затраты при организации стажировки инвалидов
Предпринимателям Башкирии компенсируют часть затрат в связи с организацией стажировки инвалидов, выпускников профессиональных образовательных организаци
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть