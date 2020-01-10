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В Уфе неизвестные выбросили клетку с двумя попугаями и оставили записку

ОБЩЕСТВО
Фото: Яна Калинина

В Уфе неизвестные выбросили клетку с двумя попугаями и оставили записку Фото: Яна Калинина

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе неизвестные избавились от двух попугаев весьма негуманным способом. В микрорайоне Сипайлово одиннадцатиклассник решил вынести из дома мусор и около уличного мусоросборника обнаружил клетку, где прыгали и уже замерзали два попугая — один светлый (скорее всего, девочка), второй цветастый — мальчик. Подросток вернулся домой и предложил маме забрать их домой, но домашний кот помешал этой идее. Тогда женщина взяла птиц на работу — в Управление гражданской защиты Уфы.

В УГЗ нашли в клетке записку, где бывшие хозяева попугаев оставили записку, чем кормить питомцев. Главная рекомендация — нельзя банан! Сотрудник службы пока сами присматриваются к парочке попугаев, но если новый хозяин среди них не найдется, то отдадут найденышей в добрые руки.

Отметим, что у уфимских спасателей с 2017 года живет попугай, который за два года обзавелся не только дамой, но и потомством.

Фото: Яна Калинина

Фото: Яна Калинина
Теги: УГЗ, попугаи
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