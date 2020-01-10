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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава СК России Бастрыкин поручил проверить долг уфимцев перед государством в 25 млн

ОБЩЕСТВО
Фото: СКР

Глава СК России Бастрыкин поручил проверить долг уфимцев перед государством в 25 млн Фото: СКР

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ведомства Башкирии детально разобраться в истории уфимской семьи, которая по ошибке задолжала государству 25 млн рублей.

В СМИ прошла информация о том, что три года назад уфимцы купили участок земли, на котором стоял аварийный дом. Бывший владелец предоставил документы новым хозяевам о законном сносе постройки. Однако после этого выяснилось, что здание было объектом архитектурного наследия с 1992 года.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству регионального следственного управления тщательно изучить доводы, озвученные журналистами, и при наличии достаточных оснований дать правовую оценку действиям или бездействию местных чиновников, ответственных за допущенное нарушение прав граждан», — уточнили в пресс-службе СКР.

Следить за ходом проверки будет центральный аппарат СК РФ.

Теги: СКР, Александр Бастрыкин, долг, халатность
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