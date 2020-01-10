Фото: Олег Яровиков Хабиров впервые поделился личным; бизнесмен из Уфы стал миллиардером - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Путин отметил знаковое событие в жизни Башкортостана; Хабиров впервые поделился личным; подготовка в одном из вузов не соответствует госстандарту; как бизнесмен из Уфы стал долларовым миллиардером; жалоба на «слишком мягкий» приговор экс-полицейским; внеплановая проверка на кирпичном заводе; уроки старотюркского. Все, чем запомнились первые дни 2020 года – в материале агентства «Башинформ».

Новогодние игры и итоги

По мнению главы Башкирии Радия Хабирова, главным результатом «длинных» новогодних праздников в республике стало снижение количества пожаров и погибших в них. «Каждые «длинные» праздники нашим бичом всегда были пожары. За первые январские дни их всегда было сотни, с десятками погибших, раненых, оставшихся без крыши над головой... — написал глава 8 января в соцсетях. — Мы уже год системно выстраиваем работу по снижению этих страшных показателей… Результаты налицо. Число пожаров в этом году снизилось на четверть, а погибло в них на 80% меньше, чем год назад», — сообщил Хабиров.

По данным МЧС, с 1 по 9 января в регионе зарегистрировано 150 пожаров, что на 19% меньше, чем в январские каникулы 2019-го (185). В пожарах этого года погибли 5 человек, год назад — 20, информировал «Башинформ». Также стали меньше травиться алкосуррогатами. В первые 8 дней 2020 года 279 жителей Башкирии были госпитализированы с диагнозом «алкогольное отравление». По словам главы региона, это на 21 случай меньше, чем годом ранее. По мнению властей, жители выбрали культурные мероприятия, а не посиделки за столом. 3 января глава Башкирии побывал на спортивном празднике «Новогодние семейные игры-2020» в уфимском Центре образования №159. Также он посетил уличные площадки праздничных семейных мероприятий в Октябрьском районе Уфы.

Путин поздравил

5 января президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова со 100-летним юбилеем. «У истоков создания музея стоял ваш земляк — выдающийся художник, энтузиаст и подвижник Михаил Васильевич Нестеров, который подарил родному городу впечатляющую коллекцию уникальных творческих работ — как своих, так и многих других талантливых мастеров», — отметил Путин в поздравительной телеграмме. По его словам, круглая дата — знаковое событие в культурной жизни Уфы и всего Башкортостана. «Важно, что благодаря высокой компетентности и приверженности замечательным профессиональным традициям многих поколений сотрудников музей по праву пользуется заслуженным признанием ценителей искусства, а его фонды прирастают новыми, интересными экспонатами», — подчеркнул Путин и пожелал коллективу музея успехов в сохранении художественного и исторического наследия, передает «Башинформ».

Внеплановая проверка на кирпичном заводе

9 января Гострудинспекция Башкирии отреагировала на видеообращение рабочих «Сейтяковского кирпичного завода» в Балтачевском районе республики. Мужчины обратились к главе региона Радию Хабирову, чтобы он им помог получить заработанные деньги. «По указанным заявителями фактам невыплаты зарплаты организована внеплановая выездная проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования», — сообщила «Башинформу» руководитель Гострудинспекции. Ранее, в канун нового года Радий Хабиров лично занялся проблемой вахтовиков из Башкирии, которые оказались в трудном положении во Владивостоке, поручив компетентным органам проверить компанию «Уфанефтемаш».

Уроки старотюркского

8 января в Уфе на базе Национальной библиотеки Башкирии открылись курсы по изучению старотюркского языка, графической системы языков народов Башкортостана, которая использовалась до 1928 года. По данным «Башинформа», на старотюркском языке на основе арабской графики составлена значительная часть архивных документов, которые могут пролить свет на историю республики и семейную генеалогию ее жителей. «Ты просто обязан знать как минимум начертание имени своего прадеда на арабской графике, чтобы прочитать надпись не только в архивной книге, но и на могильном камне», — считает руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев.

Подготовка в ВЭГУ не соответствует госстандарту

9 января стало известно, что Рособрнадзор выявил нарушения в подготовке студентов по восьми специальностям в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии – частном вузе в Уфе. По заключению экспертов, нарушения выявлены в направлениях подготовки «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Педагогическое образование» и «Физкультура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Также эксперты выявили несоответствие госстандарту при прохождении практики, сообщил «Башинформ».

Самый живой контакт

Страницу главы Башкирии Радия Хабирова в соцсети признали самым «живым» аккаунтом руководителей регионов России по количеству «лайков» и комментариев. Согласно исследованию Центра социальных инноваций «Черный куб», в соцсети «ВКонтакте» первое место занял глава Башкортостана Радий Хабиров — 2168 баллов, или 1646 лайков и 261 комментарий. В Facebook и «Одноклассниках» обладателем самых «живых» аккаунтов стал губернатор Орловской области Андрей Клычков, в Instagram и Twitter — глава Чечни Рамзан Кадыров. Для исследования использовались последние публикации в лентах глав субъектов с 26 по 30 декабря 2019 года. По данным «Башинформа», аккаунт главы Башкирии в соцсети «ВКонтакте» имеет 165 тысяч подписчиков. 1 января нового года Радий Хабиров впервые поделился со своими подписчиками личным. Он опубликовал трогательную фотографию с младшим сыном. «Затылок этого парня, которого зовут Фарит. Так получилось, у моего отца, Фарита Барыевича, сегодня день рождения. Было бы 90 лет... Этот замечательный и сильный человек живет теперь в этом малыше», — написал глава Башкирии.

Что с лекарствами для детей

На этой неделе Минздрав республики прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в Башкирии дети, перенесшие трансплантацию печени, остались без необходимых лекарств. Как информировало ведомство, для пациентов этой группы заболеваний лекарственные препараты закупаются Минздравом России. В Башкортостан препараты поставляются в натуральном виде из Москвы и распределяются пациентам пофамильно, пояснили в Минздраве РБ, отметив, что сейчас пациенты данными препаратами полностью обеспечены и обращений по поводу нехватки препаратов для этих пациентов не было, пишет «Башинформ».

Больше семей получат 600 тысяч

С 1 января 2020 года в Башкирии вступил в силу закон, расширяющий перечень многодетных семей, имеющих право на единовременную денежную выплату от государства в 600 тысяч рублей. Раньше выплата предоставлялась семьям, где восемь и более детей до 18 лет. Теперь ее будут получать и те семьи, где восемь и более детей в возрасте до 23 лет, рассказал «Башинформ».

Также в республике на 4% увеличили пособия приемным и патронатным семьям. Какие еще законы вступают в силу с января этого года в Башкирии, читайте здесь.

Пассажир с экстремистской литературой

В аэропорту Уфы сотрудники таможни во время досмотра рейса из Стамбула в багаже у 34-летнего жителя Октябрьского обнаружили книгу религиозного характера, запрещенную к ввозу в Россию. Кроме того, это издание включено в список экстремистских материалов Минюста РФ – «Крепость мусульманина. Из слов поминания Аллаха, встречающихся в Коране и сунне», сообщили «Башинформу» в региональной таможне. Задержанный пояснил, что книгу он купил в Саудовской Аравии. Издание изъято, в отношении ее владельца возбуждены административные дела.

Тем временем 23-летнего жителя Благоварского района привлекли к ответственности за публикацию в соцсети книги, внесенной в список экстремистских. За «массовое распространение экстремистских материалов» молодой человек оштрафован, страница в соцсети удалена.

Для содействия гражданскому обществу

По распоряжению главы Башкирии в республике утвержден состав совета Фонда содействия гражданскому обществу. В состав совета вошли: руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев, вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова, замруководителя администрации РБ Урал Кильсенбаев, председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, первый зам управляющего делами главы РБ Гюзель Насырова. Гендиректором Фонда назначена выходец из «МГЕР» Люция Юлуева. По данным «Башинформа», в попечительский совет Фонда вошли руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, председатель СПЧ Владимир Барабаш, зампредседателя Госсобрания Рустам Ишмухаметов, управляющий делами главы РБ Роман Ребров и вице-премьер правительства РБ Фанур Ягафаров.

Жалоба на мягкость приговора экс-полицейским

Республиканская прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Уфы по делу о групповом изнасиловании, где фигурируют бывшие высокопоставленные полицейские. Сотрудники надзорного ведомства посчитали, что наказание для Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука «слишком мягкое», сообщил «Башинформ», напомнив, что 26 декабря 2019 года Матвеев и Галиев получили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Яромчук — 6 лет.

Как бизнесмен из Уфы стал долларовым миллиардером

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров. Ими стали уроженец Уфы Ратмир Тимашев и его партнер по бизнесу Андрей Баронов после продажи своего стартапа Veeam Software американскому фонду Insight Partners. Сумма сделки составила 5 млрд долларов, сообщает «Башинформ». Ратмир Тимашев родился в Уфе в 1966 году. Окончив школу на пятерки, поступил в Уфимский авиационный университет, затем перевелся в Московский физмат. Свой бизнес Тимашев начинал в 90-е годы за рубежом и за короткое время достиг ошеломляющего успеха в сфере IT-технологий. В 2006-м Тимашев запустил проект Veeam Software. Компания занимается разработкой программного обеспечения, не предназначенного для рядовых пользователей. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии, где сейчас проживает Ратмир Тимашев.