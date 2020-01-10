В Бурзянском районе Башкирии открылось сразу два модульных ФАПа

Фото: Б. Тимергалиев





Фото: Б. Тимергалиев

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

10 января в Бурзянском районе Башкортостана открылось сразу два модульных фельдшерско-акушерских пункта, которые отвечают всем современным требованиям. В них будут обслуживаться около 900 человек, в том числе 268 детей, сообщили в районной администрации.

Новые фельдшерско-акушерские пункты укомплектованы необходимым оборудованием и мебелью, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, улучшить условия труда медицинских работников. Теперь у жителей д. Набиево и Яумбаево появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.

Прежние здания ФАПов были 1987 и 1990 года постройки, ветхие, без воды, канализации, на печном отоплении.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава администрации Бурзянского района Газиз Манапов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Зариф Байгускаров и депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Айнур Биембетов.

После торжественного открытия, участники мероприятия жители и гости осмотрели помещения, оценили удобство и уровень комфортности условий оказания медицинской помощи.