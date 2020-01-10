В Уфе врачи спасли беременную с глубоким проникающим ранением живота и ее ребенка

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе врачи спасли беременную женщину и ее ребенка. В третий роддом г. Уфы поступила женщина на 34 неделе беременности с глубоким проникающим ранением живота. Были задеты брюшина, сальник, матка и предплечье ребенка. Об этой жуткой истории на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Врачи оказали необходимую помощь матери и малышу, в результате оба чувствуют себя нормально. Министр поблагодарил специалистов роддома № 3 — анестезиологов-реаниматологов Евгения Кукушкина и Владислава Романова, акушеров-гинекологов Альберта и Лиану Савину, хирурга 8-й городской больницы Алексея Широбокова.

«Но очень хочется напомнить, что мы все же люди. Берегите близких! А коллегами мы очень гордимся, еще раз спасибо за спасённые жизни, — написал Максим Забелин. — Вы еще раз подтвердили свой высочайший профессионализм и главное предназначение врача — спасение человеческой жизни. Вам удалось сохранить две жизни, одна из которых — младенца! Мы гордимся слаженной и четкой работой коллектива».