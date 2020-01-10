Фото: ИА «Башинформ» В Уфе для крещенских купаний будут подготовлены семь купелей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

19 января православные отмечают Крещение Господне — один из главных православных праздников, который ассоциируется у большинства граждан с купаниями в прорубях – купелях. В 2020 году иордани будут оборудованы в каждом из районов Уфы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего для крещенских купаний будут подготовлены семь купелей:

– на озере Кустарево в Демском районе Уфы;

– на реке Уфа в деревне Князево в Калининском районе Уфы;

– на реке Белая вблизи бассейна «Юность» в Кировском районе Уфы;

– на реке Белая в микрорайоне Нижегородка в Ленинском районе Уфы;

– на реке Уфа в микрорайоне Сипайлово на пляже «Берег Солнца» в Октябрьском районе Уфы;

– на реке Белая вблизи СОК «Биатлон» в Орджоникидзевском районе Уфы;

– на озере «Солдатское» в парке имени Ивана Якутова в Советском районе Уфы.

В местах купаний будет организовано дежурство сотрудников скорой помощи, спасателей, сотрудников полиции и городского Центра общественной безопасности. Сами купели будут оборудованы поручнями и лестницами для обеспечения безопасности купающихся при спуске к воде.

Кроме того, будут установлены палатки с обогревом для переодевания, а также полевые кухни и точки с горячим чаем.

Правила безопасности. Купание необходимо проводить только в специально предназначенных для этого местах. Перед погружением обязательно проконсультироваться у врача. Во избежание нежелательных последствий для здоровья не рекомендуется принимать холодные ванны людям со слабым здоровьем. При купании в проруби запрещается оставлять детей без присмотра, нырять в воду со льда, выходить на лед большими группами, употреблять спиртные напитки, приводить собак и животных, подъезжать к купели на автотранспорте. По словам представителей духовенства, купание в проруби – традиция, но не правило. Считается, что любая крещенская вода обладает чудодейственной целительной силой и необязательно для этого нырять в прорубь. Достаточно в праздники посетить торжественные богослужения в храмах, а также набрать там святую воду.