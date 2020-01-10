Фото: Олег Яровиков В выходные в Башкирии похолодает до минус 17 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные дни.

По данным Башгидромета, в субботу, 11 января, в республике ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью – от 7 до 12 градусов мороза, по востоку до минус 17. Днем теплее – 4-9 градусов мороза.

В воскресенье синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью, как и накануне, от 7 до 12 градусов мороза, по востоку до минус 17. Днем, по-прежнему, минус 4-9 градусов.

Как сообщало агентство «Башинформ», аномально теплая погода в России установилась из-за того, что не сформировалась мощная зона высокого давления, или «сибирский максимум».

Обычно «сибирский максимум» образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и Якутией. Эта зона «держит» теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию.

В этом году антициклон находится не над Сибирью, а на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья.