Фото: ИА «Башинформ» Названа причина аномально теплой погоды в России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В России установилась аномально теплая погода, так как не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По его словам, обычно «сибирский максимум» образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и Якутией. Эта зона «держит» теплый воздух и «идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию».

В этом году антициклон находится не над Сибирью, а на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья.

Юрий Варакин добавил, что теплая погода в России установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств. Обширная холодная зона сталкивается с теплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая на своем пути препятствий.

Большая зона холода накрыла канадский Квебек, Гудзон и залив Баффало.

«Она сталкивается с воздушными массами над теплым Гольфстримом и формирует мощные циклоны с очень низким давлением, радиусом от 500 до 800 километров. Этот циклонический вихрь приносит тепло через Северное море, Великобританию на страны Балтии и в дальнейшем сюда, на северо-запад России. Для классической зимы это не характерно», — пояснил Варакин.

Метеоролог также сообщил, что среднесуточная температура в ближайшие 10 дней будет соответствовать климатическим показателям только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки. На остальной территории страны температура превысит норму на 4-12 градусов, наибольшие отклонения ждут Коми и Вологодскую область.

По прогнозам синоптиков, на температура 8-10 градусов выше нормы будет наблюдаться на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала.

«На остальной территории страны превышение нормы будет меньше», — резюмировал синоптик.