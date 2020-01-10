В России на территории исправительных колоний и СИЗО планируют блокировать мобильную связь

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий операторов связи блокировать «незаконно используемую мобильную связь в местах лишения свободы».

Соответствующий документ﻿ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Предполагается, что операторы связи будут обязаны отключать номера мобильных телефонов, зарегистрированных на физических или юридических лиц, если будет выявлено их незаконное использование на территории мест лишения свободы.

Блокировать абонентов сотовые операторы должны будут «на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор».

Среди авторов документа председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель главы этого комитета Александр Хинштейн и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Правила внутреннего распорядка колоний запрещают заключенным пользоваться мобильными телефонами, но те продолжают это делать. По словам одного из авторов законопроекта Павла Крашенинникова, в 2018 году в местах лишения свободы было изъято 56 249 средств связи.