Уфимцев приглашают на семейный фестиваль «Фэмили фест»

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

11 января на территории городского центра «Арт-КВАДРАТ» состоится первый семейный фестиваль «Фэмили фест».

Мероприятие нацелено на укрепление семейных ценностей, единения старшего и младшего поколений и поддержание института семьи, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках фестиваля будут работать 10 тематических площадок, состоятся спортивные игры для всей семьи в помещении и на открытом воздухе. Также запланированы концертная программа, благотворительный розыгрыш призов, ярмарка и лекции на тему выстраивания отношений от практикующих психологов. Для любителей творчества пройдут мастер-классы по правополушарному рисованию, глинотерапии, живописи, танцам. Начало мероприятия в 10.00 часов. Вход свободный.

Кроме того, желающие могут ознакомиться с работами международной молодежной выставки-конкурса «Моя малая Родина: прошлое, настоящее, будущее», которая откроется 10 января на площадке «Event Hall». Время работы выставки с 11.00 до 18.00 часов. Вход свободный.