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В эти выходные в Уфе стартует акция по утилизации новогодних елей «Ёлки в щепки»

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 янв 2020. /ИА «Башинформ»\.

В эти выходные в Уфе стартует экологическая акция по утилизации новогодних елей «Ёлки в щепки». 11 и 12 января ответственные уфимцы смогут сдать сосны, пихты и ели в специальные пункты приема на 24 площадках города. Также 18 и 19 января на территории торговых центров «Аркада» и «Купец» будут организованы дополнительные точки для сдачи новогодних деревьев на утилизацию, сообщает администрация города.

Как отмечают организаторы экопроекта, их главная цель — привлечение внимания горожан к проблеме раздельного сбора отходов и последующее использование елок в качестве вторичного сырья.Напомним, в январе 2019 года в рамках данной акции в Уфе за два дня было собрано около 1 000 деревьев, которые были направлены на вторичную переработку.

Теги: экологическая акция
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